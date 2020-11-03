Однако эту информацию оперативно опроверг бизнесмен и близкий друг Кернеса Павел Фукс на своем Telegram-канале.
“Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним”, – сообщил Фукс.
Также фейк о смерти Кернеса прокомментировали в мэрии Харькова. Так, пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко на своей Facebook-странице сообщил, что с Кернесом все в порядке. Он все еще находится в клинике “Шарите”, но в ближайшее время вернется в Харьков.
По словам Сидоренко, на момент вылета в Германию у Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас он почти выздоровел. Кернес вернется в Украину как только это позволят врачи.
“Волна слухов о смерти, запущенная со сливных интернет-бочков, связана исключительно с тем, что 6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам”, – написал Сидоренко.
Также он добавил к своей публикации нецензурный хэштег в стиле Кернеса.
К слову, фейки о смерти Кернеса распространяли уже восемь раз.
- Геннадий Кернес, который находится в больнице из-за осложнений после COVID-19, пообещал вскоре вернуться к делам и разобраться с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером. Кернес чувствует себя хорошо. Врачи позволяют телефонные звонки по 30 минут. Скоро мэр вернется к делам.