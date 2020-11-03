Во вторник, 3 ноября, несколько украинских СМИ и Telegram-каналов распространили информацию о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение.

Однако эту информацию оперативно опроверг бизнесмен и близкий друг Кернеса Павел Фукс на своем Telegram-канале.

“Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним”, – сообщил Фукс.

Также фейк о смерти Кернеса прокомментировали в мэрии Харькова. Так, пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко на своей Facebook-странице сообщил, что с Кернесом все в порядке. Он все еще находится в клинике “Шарите”, но в ближайшее время вернется в Харьков.

По словам Сидоренко, на момент вылета в Германию у Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас он почти выздоровел. Кернес вернется в Украину как только это позволят врачи.

“Волна слухов о смерти, запущенная со сливных интернет-бочков, связана исключительно с тем, что 6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам”, – написал Сидоренко.

Также он добавил к своей публикации нецензурный хэштег в стиле Кернеса.

К слову, фейки о смерти Кернеса распространяли уже восемь раз.