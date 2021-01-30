Что приготовить из апельсинов, кроме фрэша и фруктового салата? На самом деле, они станут украшением любого блюда - с мясом, рыбой, овощами и, конечно, десерта.

Конечно же, апельсины и мандарины – главные фрукты зимы. Без их запаха и Новый год не тот, и глинтвейн – не такой. Для многих первая ассоциация с апельсином – это то, что он источник витамина С. Кстати, также в нем есть клетчатка и антиоксиданты, соли фосфора, кальция, калия, тиамин, эфирные масла.

А еще цитрусовые сделают ярким вкус любого блюда – от мяса до десерта. Вдохновляйтесь подборкой рецептов на Буквах.

Красный рис с курицей и апельсином



Ингредиенты

4 красных луковицы

3 зубчика чеснока без кожуры

1 столовая ложка оливкового масла

4 красных апельсина

1 чайная ложка корицы

1 чайная ложка тмина

2 куриные грудки

200 г красного риса

100 г киноа

1 столовая ложка оливкового масла

30 г фисташек, крупно нарезанных

3 столовые ложки свежей мяты, крупно нарезанной

3 ст. л. петрушки, крупно нарезанной

Красный лук нарежьте дольками. Разогрейте духовку до 200 ° C. Выложите красный лук в противень для запекания и добавьте чеснок. Сбрызните оливковым маслом и приправьте черным перцем. Хорошо перемешайте, чтобы лук был покрыт, а затем запекайте в духовке 25-30 минут, пока лук не станет мягким. Выньте из духовки. Выдавите чеснок из кожуры и перемешайте с луком. Дайте остыть.

Тем временем смешайте сок 1 апельсина с корицей и тмином. Нарежьте грудки небольшими дольками. Выложить курицу в блюдо и залейте апельсиновым маринадом. Накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на час.

Приготовьте красный рис и киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. Отцедите и дайте остыть.

2 апельсина нарежьте дольками. Нагрейте сковороду на сильном огне и обжарьте дольки апельсина до тех пор, пока на каждой стороне не появятся полоски угля. Снимите с огня и отложите. На той же сковороде обжарьте куриные полоски примерно 10 минут, периодически переворачивая. Дайте остыть.

Смешайте масло и сок оставшегося красного апельсина и приправьте черным перцем. Смешайте рис и киноа в большой миске и полейте заправкой. Добавьте лук, курицу, апельсины, фисташки и зелень и хорошо перемешайте. Подавайте на стол.

Глазированная морковь с апельсином и тимьяном



Ингредиенты

1,5 кг моркови, очищенной и нарезанной по диагонали

цедра и сок 1 большого апельсина

25 г сахарной пудры

50 г сливочного масла

6 веточек лимонного тимьяна

Выложите морковь в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите почти до готовности.

Смешайте в миске цедру апельсина и сок, сахар и масло с приправами.

Слейте воду с моркови и верните ее в кастрюлю. Добавьте апельсиновое масло к моркови вместе с лимонным тимьяном. Перемешайте, оставьте на слабом огне, пока морковь не станет глазированной и не прогреется.

Стейк из тунца с апельсиновой и имбирной лапшой

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

360 г стейка тунца

300 г мороженых овощей для жарки

385 г готовой яичной лапши

2 ч.л. мелко натёртого имбиря

1 зубчик чеснока, измельченный

1 апельсин, цедра и сок

2 ст. ложки абрикосового джема

1 столовая ложка нарезанной кинзы

Нагрейте половину масла на большой сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте кусочки тунца по 2 минуты с каждой стороны. Отложите тунец, накройте крышкой и оставьте в тепле.

Очистите сковороду. Нагрейте оставшееся масло, затем добавьте овощи и жарьте, помешивая, 2 минуты. Добавьте лапшу и обжаривайте еще 2 минуты, перемешивая. Уменьшите огонь и добавьте имбирь, чеснок, цедру апельсина и сок, джем и 50 мл воды.

Жарьте, помешивая, еще 2 минуты.

Разложите лапшу по мискам, положите кусочки тунца сверху. Перед подачей посыпьте киной.

Салат из свеклы, апельсина и моцареллы

Ингредиенты

100 гр стручковой фасоли

1 апельсин

1 средняя свёкла

Пучок рукколы

2 веточки свежего тимьяна

1 ст.л. винного уксуса

1 ст.л. оливкового масла

1 ст. л. мёда

10 гр фундука или других орехов

80 гр моцареллы

Свёклу предварительно отварите, очистите и натрите на крупной тёрке.

Замороженную стручковую фасоль бросьте в кипящую воду и проварите несколько минут. Слейте воду и дайте остыть.

Очистите апельсин от кожуры, нарежьте на дольки. Выложите в тарелку.

В салатнице смешайте фасоль, рукколу и апельсин. Сверху выложите свёклу и моцареллу, нарезанную на небольшие кусочки.

Смешайте листья тимьяна, уксус, масло, мёд и оставшийся апельсиновый сок. Полейте этим соусом салат.

Орехи мелко нарубите и посыпьте сверху салат.

Тающий во рту стейк из говядины с корицей и апельсином

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка муки

1 чайная ложка молотой корицы

450 г стейка из говядины

1 красный лук, нарезанный кубиками

1 веточка розмарина

400 г банка помидоров черри

400 мл воды

Цедра и сок 1 апельсина

Горсть нарезанной свежей петрушки (по желанию)

Хлеб с хрустящей корочкой и зеленый салат для подачи

Духовку предварительно разогрейте до 150 ° C.

Нарежьте говядину большими кусками.

Насыпьте муку и корицу в миску и перемешайте. Добавьте говядину и перемешайте, чтобы покрыть мясо.

Нагрейте половину масла на сковороду с толстым дном, добавьте говядину и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Выложите говядину в форму для запекания с тяжелым дном.

Добавьте в сковороду оставшееся масло, добавьте лук и аккуратно обжарьте вместе со стеблем розмарина 5 минут до мягкости.

Добавьте консервированные помидоры, залейте и добавьте в кастрюлю апельсиновый сок и цедру. Размешайте как следует. Добавьте говядину, накройте фольгой, сверху накройте крышкой и поставьте в духовку на 2 часа. Вам нужно будет проверить его пару раз во время приготовления, перемешать и при необходимости добавить еще немного воды. Конечным результатом должна быть говядина в соусе (не такая влажная, как тушеное мясо).

Выложите на тарелки. Сверху посыпьте нарезанной петрушкой. Добавьте хлеб и зеленый салат.

Апельсиновый мармелад

Вам понадобится

кастрюля для консервирования

муслиновая сумка

4-6 стерилизованных банок

Для мармелада:

1,5 кг апельсинов

2,5 литра воды

1,5 кг сахарного песка

500 г светло-коричневого сахара

1 лимон

Разрежьте апельсины пополам и выдавите сок, затем соскребите сердцевину и косточки в мешочек из муслина и свяжите.

Нарежьте кожуру апельсина тонкими ломтиками и положите в кастрюлю для консервирования с соком и водой. Муслиновый мешочек также погрузите в жидкость и привяжите к ручке кастрюли.

На медленном огне без крышки варите 2–2 ½ часа, пока цедра апельсина не станет мягкой.

Выньте муслиновый пакет и выдавите в кастрюлю как можно больше сока. Выбросьте пакет.

Добавьте в кастрюлю сахарный песок, коричневый сахар и сок лимона. Перемешайте, чтобы сахар растворился, затем кипятите 15 минут. Чтобы проверить, застыл ли он, охладите чайную ложку мармелада на блюдце в течение нескольких минут – он должен сморщиться при нажатии. При необходимости варить дольше.

Остудите в течение 10 минут; разлейте по горячим стерилизованным банкам и закройте жестяными крышками.

Апельсиновый торт Мадейра перевернутый

Для торта

225 г масла комнатной температуры

425 г сахарной пудры

4 яйца

175 г муки

50 г молотого миндаля

Цедра и сок ½ апельсина без косточек

Несколько капель экстракта ванили

2 больших апельсина без косточек

Для сиропа

75 г сахарной пудры

1 столовая ложка жидкого меда

Сок ½ апельсина без косточек

4 свежие живые веточки розмарина

Нарежьте апельсины так, чтобы каждый был толщиной примерно 1/2 см. Насыпьте 200 г сахарной пудры в кастрюлю и добавьте 150 мл воды. Доведите до кипения, затем осторожно варите дольки апельсина в течение 10 минут. Выньте фрукты из сахарного сиропа и дайте остыть.

Нагрейте духовку до 180.

Взбейте сливочное масло и оставшийся сахар вместе, пока они не станут легкими и пушистыми, затем постепенно добавляйте яйца по одному. Добавьте цедру апельсина, сок и ванильный экстракт, затем добавьте муку и миндаль. Тесто должно иметь густую консистенцию, которая стекает по деревянной ложке – при необходимости добавьте немного молока, чтобы оно разрыхлялось.

Смажьте маслом круглую форму для торта диаметром 23 см, затем разложите дольки апельсина по дну формы. Выложите тесто, выровняйте его тыльной стороной ложки и выпекайте 35-40 минут, или пока шпажка, вставленная в центр торта, не выйдет чистой.

Пока пирог готовится, нагрейте сахар, мед, апельсиновый сок и розмарин в маленькой кастрюле, пока сахар не растает и жидкость не начнет пузыриться. Отставьте сироп, чтобы он настоялся 10 минут.

Выложите торт на тарелку или доску, пока он еще теплый, затем полейте торт сиропом.

Рецепты из Sainsbury’s magazine