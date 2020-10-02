Ныне народный депутат Александр Дубинский, а ранее журналист, в 2014 году был автором фейка "Проститутки на Майдане", снятого для одного из соратников Виктора Януковича. За такой сюжет ему должны были заплатить от 3 до 15 тысяч долларов.

“Доказательства” этого утверждения представили журналисты Bihus.Info.

В расследовании говорится, что журналисты получили доступ к почтовой переписке Дубинского, датированной декабрем 2013 – февралем 2014 года. В это время продолжались события на Майдане, ставшие частью Революции Достоинства.

В то время Дубинский занимался созданием различных фейков для соратника Януковича, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Будучи журналистом, Дубинский, возможно, вел переписку с гражданской женой Клименко и главой холдинга “Вести” Ольгой Семченко, а также – с экс-главредом “Вестей” Игорем Гужвой.

Вместе они планировали создание и раскрутку фейков, которые бы могли дискредитировать события, происходящие в то время на Майдане.

Одним из самых “ярких” фейков был спродюсированный сюжет о проститутках на Майдане, которые обслуживали протестующих и, в частности, представителей партии “УДАР”.

Переписка, которую показывают в расследовании, ведется с почтового ящика [email protected] Этим ящиком Дубинский пользуется до сих пор.

Дубинский подтвердил Bihus.Info, что до сих пор пользуется этим аккаунтом.

В декабре 2013 года Дубинский отправил письмо, в котором предлагал около 20 способов дискредитировать Майдан. Это было создание различных фейков, вбросов, провокаций, псевдорасследований и так далее.

“Работодателям” Дубинского понравилась идея о проститутках на Майдане, и журналист вскоре предложил детальный план по реализации фейка.

Идея Дубинского заключалась в том, чтобы привезти на Майдан проституток, создать “бордель” в конкретной точке на Крещатике (к примеру, в виде автобуса), рассказать им, что нужно говорить и, возможно, обеспечить “травой”. К подставным проституткам должны были подойти такие же подставные журналисты, чтобы написать материал.

Цель фейка – показать, что Майдан стал своего рода “центром разврата”.

В зависимости от того, как Дубинский выполнит свою работу, ему предлагали от 3 до 15 тысяч долларов за фейк.

У фейка о проститутках было три ступени реализации, каждая из которых оценивалась по-разному: материал о проститутках на страницах газеты “Вести”, сюжет в “ТСН” на телеканале “1+1”, перепечатка в иностранных СМИ.

Кроме этого, в расследовании Bihus.Info. рассказали и о других фейках, созданием которых занимался Дубинский, с указанием цен за его услуги. В целом, за пакет фейков и других методов дискредитации событий на Майдане Дубинский мог заработать около 50 тысяч долларов.

Дубинский, в свою очередь, все отрицает. Он заявил, что координатор расследования, журналист Денис Бигус, таким образом показывает, что боится публикации “убийственных для него документов”.

“Нарисованные скрины сообщений появились у расхитителя донатов через 7 лет после событий Майдана. Хотя трудно представить, что, если бы они были в чьих-то руках – их бы не опубликовали раньше. Причина грубой работы человека-каши – это страх. Во-первых, перед будущим разоблачением его личных финансовых махинаций и махинаций с госзакупками его отца. Во-вторых, из-за запланированной на следующую среду пресс-конференции моего адвоката Татьяны Костиной”, – написал Дубинский.

Нардеп отметил, что 7 октября его адвокат даст пресс-конференцию на тему “Новый этап информационной войны против Александра Дубинского. Что и кто стоит за действующими лицами и исполнителями щедрых и лакомых заказов”.