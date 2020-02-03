Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский заявил, что по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой перспективной сфере.
“Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это”, – сказал он.
В присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также Протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.
Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.
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