Турция выделит Украине $36 млн помощи — на эту сумму Киев сможет купить у Турции товары военного и двойного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой перспективной сфере.

“Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это”, – сказал он.

В присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также Протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.