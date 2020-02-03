Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Уточняется, что речь идет приблизительно о 500 семьях крымских татар.

“Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен”, – заявил Эрдоган на брифинге после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что во время официальной церемонии встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом последний поприветствовал украинских военных фразой “Слава Украине”.