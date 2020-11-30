Такое видеообращение он опубликовал в Facebook.

“Я думаю, нам удастся открыть сезон с 4 по 6 декабря. Будет очень много выдержек работать, возможно, еще не все трассы, но многое будет работать. Поэтому, друзья, приезжайте в украинские Карпаты. Здесь, как говорится, не живет никакой вирус, здесь классно, здесь свежий воздух. Одним словом, очень шикарно “, – сказал Шевченко.

Он отметил, что в ближайшее время на курорте запустят новый шестиместный подъемник. Также в течение месяца планируют открыть все лыжные трассы.