Совместное исследование происхождения COVID-19, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Китаем, говорит о том, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна".

Об этом говорится в черновике доклада ВОЗ, копия которого есть в распоряжении международного информационного агентства Associated Press.

Отчет основан в основном на посещении международной группы экспертов ВОЗ Уханя, китайского города, где впервые был обнаружен COVID-19.

В черновике доклада, полученном AP, исследователи перечислили четыре вероятных сценария появления коронавируса SARS-CoV-2.

Первое место в списке заняла передача от летучих мышей через другое животное. Эксперты оценили этот сценарий как “весьма вероятный”.

На втором месте – передача вируса непосредственно от летучих мышей человеку. Такой вариант, по их словам, “вероятно” имел место быть.

На третьем месте – распространение через пищевые продукты “холодовой цепи”. Это “возможно, но маловерно”.

В отчете отмечается, что ближайший родственник коронавируса был обнаружен у летучих мышей, однако “эволюционная дистанция между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, поэтому предполагается наличие промежуточного звена”.

Также, по словам исследователей, очень похожие вирусы были найдены у панголинов. Этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Агентство получило черновик отчета от находящегося в Женеве от дипломата, который представляет одну из стран, входящих в ВОЗ.

Эксперт ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, заявил в пятницу, что отчет был доработан и сейчас переводится.

“Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней весь этот процесс будет завершен, и мы сможем опубликовать отчет”, – сказал он.