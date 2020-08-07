В социальной сети Twitter начали маркировать аккаунты, которыми управляют официальные представители власти, подконтрольные государству СМИ, а также лица, непосредственно связанные с такими медиа.

Об этом сообщается в блоге Twitter.

Так, маркировке подлежат:

• аккаунты ключевых правительственных чиновников, включая министров иностранных дел, послов, официальных спикеров и “ключевых дипломатических лидеров” (в Twitter отметили, что “сосредоточены на высших должностных лицах и организациях, которые являются официальным голосом государства за рубежом”);

• аккаунты связанных с государством СМИ, их главных редакторов и/или старших сотрудников.

Метки отображаются в профиле аккаунта, в его твитах и ретвитах. Такие метки содержат информацию о стране, с которой связана учетная запись.

В данный момент маркировке подлежат учетные записи из пяти стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН: это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

В будущем такие метки планируется присваивать аккаунтам и из других стран.

“В целях прозрачности и практичности мы начинаем с ограниченной и четко определенной группы стран, а в будущем расширим эту практику на более широкий круг стран. Мы считаем, что это важный шаг. Когда люди увидят аккаунт, в котором обсуждаются геополитические вопросы, они поймут его национальную принадлежность и будут лучше осведомлены о том, кого он представляет”, – говорится в сообщении.

При этом личные аккаунты глав государств пока не планируется маркировать, поскольку они и так “пользуются широкой известностью, вниманием СМИ и общественности”.

Аффилированные с государством СМИ в Twitter определяют как “средства массовой информации, в которых государство осуществляет контроль над редакционным содержанием посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением”.

“В отличие от независимых СМИ, аффилированные с государством СМИ часто используют свои новости как средство продвижения политической повестки дня. Мы считаем, что люди имеют право знать, когда аккаунт в СМИ прямо или косвенно связан с государством”, – подчеркивается в сообщении. Отдельно указано, что аккаунты медиа, которые финансируются государством, но осуществляют независимую редакционную политику (как, например, британское агентство ВВС или NPR в США) маркироваться не будут.

Соцсеть больше не будет продвигать и рекомендовать к чтению учетные записи и твиты с метками государственных СМИ (или подконтрольных государству медиа). Таким образом, твиты таких СМИ будут реже выдаваться при поиске.

Стоит отметить, что метки уже получили ряд российских СМИ: в частности, пропагандистский телеканал RT и его главный редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС, “РИА Новости”.

Промаркировали и государственное китайское медиа Xinhua.

В США, например, личный аккаунт президента этой страны Дональда Трампа не промаркирован. В то же время метку получил его официальный аккаунт @Potus.