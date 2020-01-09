В социальной сети Twitter появится возможность для пользователей ограничивать комментарии к своим записям.

Нововведение было анонсировано во время ежегодной технической конференции CES в Лас-Вегасе, сообщает издание The Verge.

Как рассказала директор Twitter по управлению продуктами Сюзан Кси, пользователям разрешат ограничивать аудиторию, у которой будет возможность комментировать их сообщения.

Так, во время публикации твитов пользователь сможет выбрать, к какой категории их отнести:

• global (может комментировать кто угодно);

• group (комментируют только те, кого читает автор);

• panel (могут комментировать только отмеченные в посте);

• statement (без комментариев).

Все типы твитов будут по-прежнему видны всем пользователям.

Новую функцию начнут тестировать уже в первом квартале текущего года. К концу 2020 года она может стать доступной для всех пользователей.

“Мы хотим помочь людям чувствовать себя спокойнее при общении в Twitter, дав им больше контроля за дискуссией, которую они начинают. Мы будем экспериментировать с различными вариантами ответов на твиты в начале 2020 года”, — говорится в заявлении Twitter.