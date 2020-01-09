Нововведение было анонсировано во время ежегодной технической конференции CES в Лас-Вегасе, сообщает издание The Verge.
Как рассказала директор Twitter по управлению продуктами Сюзан Кси, пользователям разрешат ограничивать аудиторию, у которой будет возможность комментировать их сообщения.
Так, во время публикации твитов пользователь сможет выбрать, к какой категории их отнести:
• global (может комментировать кто угодно);
• group (комментируют только те, кого читает автор);
• panel (могут комментировать только отмеченные в посте);
• statement (без комментариев).
Все типы твитов будут по-прежнему видны всем пользователям.
Новую функцию начнут тестировать уже в первом квартале текущего года. К концу 2020 года она может стать доступной для всех пользователей.
“Мы хотим помочь людям чувствовать себя спокойнее при общении в Twitter, дав им больше контроля за дискуссией, которую они начинают. Мы будем экспериментировать с различными вариантами ответов на твиты в начале 2020 года”, — говорится в заявлении Twitter.
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