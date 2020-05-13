Компания Twitter намерена позволить своим сотрудникам работать из дома, если они захотят, даже тогда, когда офисы будут открыты.

Об этом сообщает издание The Verge.

В связи с пандемией и карантином Twitter решила пересмотреть свое отношение к работе сотрудников из дома. Компания намерена разрешить тем, кто может выполнять свою работу дистанционно, самим выбрать, в каком режиме им работать, когда офисы, закрытые в середине марта, снова будут открыты.

“Если наши сотрудники работают на такой должности и находятся в такой ситуация, которые позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать делать это вечно, мы разрешим это. Если нет — наши теплые и гостеприимные офисы откроются для них с некоторыми дополнительными мерами предосторожности, когда мы почувствуем, что это безопасно”, — сообщил представитель компании в комментарии изданию.

Известно, что Twitter планирует открыть свои офисы не ранее, чем в сентябре. До тех пор компания отказывается также и от деловых поездок и личных встреч с сотрудниками.