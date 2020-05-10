Компании Google и Facebook из-за пандемии коронавируса разрешат сотрудникам продолжать работать из дома до конца 2020 года.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, руководство Google уведомило сотрудников, что им придется работать в удаленном режиме по меньшей мере до октября 2020 года, а, возможно, и до начала 2021 года, информирует агентство Bloomberg.

Однако часть сотрудников (около 10-15 %) все же сможет вернуться в офисы уже в июне с соблюдением усиленных мер безопасности. Но это касается только тех специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

К подобному решению пришли и в компании Facebook. Там также объявили о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

Большая часть офисов компании откроется не ранее 6 июля. Пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис. Там будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать вспышки вируса.

В Facebook отметили, что решение по удаленной работе было принято под воздействием многих факторов, в том числе информации от органов здравоохранения, таких как Центры по контролю за заболеваниями и Университет Джонса Хопкинса, сообщает The Verge.

Сотрудники Facebook работают из дома с марта. Компания заявила, что будет продолжать выплачивать зарплату на почасовой основе сотрудникам, которые, возможно, не смогут работать из-за сокращения штатов, закрытия офисов или болезни.