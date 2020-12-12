В субботу, 12 декабря, администрация социальной сети Twitter временно запретила ставить лайки под твитами действующего президента США Дональда Трампа. Примечательно, что запрет касался публикаций политика о результатах выборов.

Об этом сообщает Business Insider.

Так, утром пользователи, которые хотели лайкнуть твит Трампа, получали уведомления от соцсети со следующим содержанием: “Мы стараемся предотвратить распространение твитов, которые нарушают правила Twitter, поэтому заблокировали большинство способов взаимодействия с этими твитами“.

Однако соцсеть оставила альтернативный вариант взаимодействия. Например, пользователь мог ретвитнуть сообщение со своим комментарием.

По данным издания, запрет касался твитов Трампа, в которых он утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов. В частности, он обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили это.

Однако Twitter передумал через несколько часов и позволил лайкать и комментировать публикации Трампа. Администрация оставила под твитами отметку с текстом: “Это высказывание о мошенничестве на выборах является спорным“.

Это решение в Twitter не комментируют.