Об этом сообщает Business Insider.
Так, утром пользователи, которые хотели лайкнуть твит Трампа, получали уведомления от соцсети со следующим содержанием: “Мы стараемся предотвратить распространение твитов, которые нарушают правила Twitter, поэтому заблокировали большинство способов взаимодействия с этими твитами“.
Однако соцсеть оставила альтернативный вариант взаимодействия. Например, пользователь мог ретвитнуть сообщение со своим комментарием.
По данным издания, запрет касался твитов Трампа, в которых он утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов. В частности, он обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили это.
Однако Twitter передумал через несколько часов и позволил лайкать и комментировать публикации Трампа. Администрация оставила под твитами отметку с текстом: “Это высказывание о мошенничестве на выборах является спорным“.
Это решение в Twitter не комментируют.
- Социальная сеть Twitter опубликовала отчет о самых популярных твитах уходящего года. Наиболее обсуждаемыми людьми года стали действующий президент США Дональд Трамп, избранный президент США Джо Байден, афроамериканец Джордж Флойд, который погиб от рук полиции, баскетболист Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе и 44-й президент США Барак Обама.