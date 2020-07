Об этом заявили в пресс-службе компании.

Людям, чьи аккаунты заблокированы, но являются подлинными, сейчас помогают восстановить доступ к учетным записям.

Пользователей предупредили, что, если их учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что ранее ее взломали.

“Из-за чрезмерной осторожности и в рамках нашего вчерашнего реагирования на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней”, – сказано в заявлении.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020