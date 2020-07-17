Об этом заявили в пресс-службе компании.
Людям, чьи аккаунты заблокированы, но являются подлинными, сейчас помогают восстановить доступ к учетным записям.
Пользователей предупредили, что, если их учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что ранее ее взломали.
“Из-за чрезмерной осторожности и в рамках нашего вчерашнего реагирования на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней”, – сказано в заявлении.
Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues.
— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020
Чтобы разблокировать подлинный аккаунт, пользователям придется доказать, что они – законные владельцы.
Как сообщалось ранее, злоумышленники взломали Twitter-аккаунты и предложили подписчикам перевести на их кошелек деньги, обещая вернуть удвоенную сумму. Среди пострадавших были известные бизнесмены (Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос), звезды (Канье Уэст, Ким Кардашьян), компании (Apple и Uber) и американские политики (Джо Байден, Барак Обама).
В результате злоумышленникам удалось заработать почти 13 биткоинов (около 120 тысяч долларов).
- Ранее издание СМИ рассказали о причинах хакерской атаки в Twitter.