В социальной сети Twitter заблокировали все аккаунты, в которых на протяжении 30 последних дней меняли пароль. Это следствие инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

Людям, чьи аккаунты заблокированы, но являются подлинными, сейчас помогают восстановить доступ к учетным записям.

Пользователей предупредили, что, если их учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что ранее ее взломали.

“Из-за чрезмерной осторожности и в рамках нашего вчерашнего реагирования на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней”, – сказано в заявлении.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Чтобы разблокировать подлинный аккаунт, пользователям придется доказать, что они – законные владельцы.

Как сообщалось ранее, злоумышленники взломали Twitter-аккаунты и предложили подписчикам перевести на их кошелек деньги, обещая вернуть удвоенную сумму. Среди пострадавших были известные бизнесмены (Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос), звезды (Канье Уэст, Ким Кардашьян), компании (Apple и Uber) и американские политики (Джо Байден, Барак Обама).

В результате злоумышленникам удалось заработать почти 13 биткоинов (около 120 тысяч долларов).