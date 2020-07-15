Злоумышленники взломали Twitter-аккаунты ряда известных персон и предложили их подписчикам перевести на их кошелек деньги, обещая вернуть удвоенную сумму.

Об этом сообщают #Буквы.

Поздно вечером 15 июля злоумышленники взломали Twitter-аккаунты ряда известных бизнесменов и компаний, разместив от их имени просьбу прислать им на биткоин-кошелек некую сумму средств и обещание вернуть вдвое больше.

Взломанными оказались аккаунты главы Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Amazon Джеффа Безоса, компании Apple и многих других.

Текст сообщений не был идентичным, однако кошелек был указан один и тот же. На сайте blockchain.com можно отследить количество переводов, сделанных на кошелек мошенников.

Этот кошелек был создан в среду. Первый перевод поступил в 22:03 часов. На момент публикации материала, злоумышленники получили 290 переводов на общую сумму в 11.83 BTC. Это более 100 тысяч долларов.

В настоящее время посты, размещенные злоумышленниками, удалены со взломанных аккаунтов, однако переводы на кошелек продолжаются.