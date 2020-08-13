За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 133 случая заражения коронавирусом - в том числе и шестеро медиков, два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

“Найбильше случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38. В Соломенском – 19. Но в Деснянском районе – 16 случаев”, – написал Кличко.

Сообщается, что за весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.

На сегодняшний день в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет

53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет

5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика – 3 и 14 лет.

Заболели также и шестеро медиков.

“До больниц столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – добавил Кличко.