Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в прошлом году получал ежемесячно от УЗ в среднем 210 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные из его декларации.

В семье Лещенко есть один автомобиль Mazda 6 SW 2018 года выпуска. Им владеет жена Анастасия Топольская, а у Лещенко право пользоваться им.

Доход Сергея Лещенко в 2020 году:

Роялти – 664 631 грн;

Доход от занятия предпринимательской деятельностью – 659 тыс. грн;

Выплата от американской фирмы по управлению инвестициями Eaton Vance Corp – 396 тыс. грн;

Гонорар от Google Ireland Limited – 332,1 тыс. гривен ;

Выплата от “Укрзализныци” – 2,5 млн грн. Если поделить эту сумму на 12 месяцев, то выйдет почти по 210 тыс. грн в месяц.

Еще Сергей Лещенко получил 187 тыс. грн заработной платы от ООО “Дабл Сюитед Продакшн” (производство фильмов и телевизионных программ).

У Сергея Лещенко есть 25 тыс. долларов и 18 тыс. евро сбережений наличными. Также совместно с женой Анастасией Топольской он владеет квартирой в Киеве площадью 192 кв. м. Ему принадлежит также 33% квартиры в Киеве площадью 74,6 кв. м.

Лещенко владеет авторскими правами на книги “Американская сага Павла Лазаренко”, “Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича” и на книгу на норвежском языке “Подъем и падение олигархов”, также в его собственности находятся инвестиционные сертификаты номинальной стоимостью 24 тысяч гривен у эмитента ООО “КУА “Фойл Эссет Менеджмент Юкрейн”.