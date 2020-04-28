В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого пострадали супруги.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Взрыв произошел на улице Льва Ревуцкого около часа ночи.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавшего госпитализировали, а его жене медицинскую помощь оказали на месте.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, взрыв гранаты произошел в результате неосторожного обращения.

Отмечается, что вечером на лестничной площадке дома мужчина вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Затем он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры. Выпившие мужчины стали играть боеприпасом и извлекли из нее чеку. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего, в результате взрыва также получил ранения.

Сейчас полицейские устанавливают модификацию боевого запаса и его происхождения.

Следственный отдел Дарницкого управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.