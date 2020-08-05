Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна "Росус", принадлежавшего российскому бизнесмену.

Об этом сообщает ливанское издание LBCI.

В 2013 году судно “Росус” под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Африку – в Мозамбик. Но из-за технических неполадок пришлось остановиться в порту Бейрута.

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз этого судна переместили на один из складов в порту Бейрута.

Во время хранения было выявлено, что в южной стене склада находится зазор, через который любой легко мог зайти внутрь. Так, было принято решение сначала обеспечить охрану склада, назначить начальника склада, а также установить двери, чтобы закрыть проход.

Согласно информации в аккаунте службы безопасности “взрыв произошел во время процесса сварки дверей”. “Искры от сварки попали на химикаты, что привело к взрыву 2750 тонн аммония, что эквивалентно 1800 тоннам тротила”, – говорится в сообщении.

Судном “Росус” владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. После остановки судна в Бейруте ливанские власти запретили ему выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков. По их словам, Игорь Гречушкин “фактически бросил судно”.