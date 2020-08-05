Об этом сообщает ливанское издание LBCI.
В 2013 году судно “Росус” под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Африку – в Мозамбик. Но из-за технических неполадок пришлось остановиться в порту Бейрута.
Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз этого судна переместили на один из складов в порту Бейрута.
Во время хранения было выявлено, что в южной стене склада находится зазор, через который любой легко мог зайти внутрь. Так, было принято решение сначала обеспечить охрану склада, назначить начальника склада, а также установить двери, чтобы закрыть проход.
Согласно информации в аккаунте службы безопасности “взрыв произошел во время процесса сварки дверей”. “Искры от сварки попали на химикаты, что привело к взрыву 2750 тонн аммония, что эквивалентно 1800 тоннам тротила”, – говорится в сообщении.
Судном “Росус” владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. После остановки судна в Бейруте ливанские власти запретили ему выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков. По их словам, Игорь Гречушкин “фактически бросил судно”.
- От мощного взрыва в порту столицы Ливана Бейруте погибли, по меньшей мере, 78 человек, еще около 4000 человек ранены.