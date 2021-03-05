Об этом сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.
Авария произошла вечером 3 марта, возможной ее причиной называют туман.
Отмечается, что из-за плохих погодных условий мужчина мог не заметить светофор на переезде.
55-летний украинец, водитель автомобиля, от удара погиб на месте. Прицеп грузовика разлетелся по железнодорожным путям. Также были сильно повреждены опоры и линии электропередач.
- Ранее сообщалось, что в Полтаве автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу.