В бельгийском поселке Дудзеле, что вблизи Брюгге, товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего водитель-украинец погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.

Авария произошла вечером 3 марта, возможной ее причиной называют туман.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий мужчина мог не заметить светофор на переезде.

55-летний украинец, водитель автомобиля, от удара погиб на месте. Прицеп грузовика разлетелся по железнодорожным путям. Также были сильно повреждены опоры и линии электропередач.