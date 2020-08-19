Экс-режиссер Белорусской телекомпании Елена Мартыновская заявила, что Россия направила в Минск два самолета со своими пропагандистами.

Об этом она сообщила белорусскому изданию TUT.by.

Женщина говорит, что утром ее не пустили на работу, поскольку ее и других коллег, высказавшихся в поддержку протестов, внесли в специальный список.

Также она рассказала, кто сейчас выполняет ее работу.

“О, да. Это очень интересная история. Прилетели два самолета с сотрудниками из России, выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в Республике нет денег на маски для медиков, мы собираемся всей страной, зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей”, – ответила Мартыновская.

Некоторые сотрудники Белтелерадиокомпании поддержали протесты и начали массово увольняться.

Перед забастовкой работники подписали обращение к руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они потребовали признать недействительными итоги выборов президента, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, не допускать насилия по отношению к мирным людям, освободить политзаключенных и отменить цензуру в государственных СМИ.