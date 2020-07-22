Рано утром в среду, 22 июля, у побережья Аляски (США) произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 98 километрах от Перривилля на мелкой глубине: от 6 до 10 километров.

“Все землетрясения на глубине до 70 километров считаются мелкими. Это важно, потому что неглубокие землетрясения часто наносят больший урон по сравнению с более глубокими, независимо от их силы”, – объяснила CNN меторолог Эллисон Чинчар.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, после землетрясения было обнародовано предупреждение о цунами. Оно было объявлено на Юге и Юго-Западе Аляски.

Впоследствии предупреждения о цунами были отменены.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.