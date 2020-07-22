Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 98 километрах от Перривилля на мелкой глубине: от 6 до 10 километров.
“Все землетрясения на глубине до 70 километров считаются мелкими. Это важно, потому что неглубокие землетрясения часто наносят больший урон по сравнению с более глубокими, независимо от их силы”, – объяснила CNN меторолог Эллисон Чинчар.
Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, после землетрясения было обнародовано предупреждение о цунами. Оно было объявлено на Юге и Юго-Западе Аляски.
Впоследствии предупреждения о цунами были отменены.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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