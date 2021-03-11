Уже в марте при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) начнет действовать Центр противодействия дезинформации.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме “Украина 30 Культура. Медиа. Туризм”.

Ермак отметил, что создание этого центра было инициировано президентом Владимиром Зеленским летом прошлого года.

“Международный центр будет создан на базе СНБО. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и пристально следить за его деятельностью”, – заявил глава ОП.

По его мнению, международные партнеры заинтересованы в запуске этого проекта и участия в нем. Уже через несколько месяцев центр должен продемонстрировать первые результаты своей деятельности.