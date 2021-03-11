Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме “Украина 30 Культура. Медиа. Туризм”.
Ермак отметил, что создание этого центра было инициировано президентом Владимиром Зеленским летом прошлого года.
“Международный центр будет создан на базе СНБО. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и пристально следить за его деятельностью”, – заявил глава ОП.
По его мнению, международные партнеры заинтересованы в запуске этого проекта и участия в нем. Уже через несколько месяцев центр должен продемонстрировать первые результаты своей деятельности.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание в Киеве международной штаб-квартиры для борьбы с пропагандой и дезинформацией. По словам президента, понятия “чужая война” больше нет, поскольку есть случаи, как сбитый малайзийский рейс МН17, климатические угрозы, проблемы с доступом к пище и питьевой воде, а также информационные угрозы.