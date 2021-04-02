В Белом доме рассказали о том, поднималась ли во время телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского тема расследования против Хантера Байдена и компании Burisma, которое ранее инициировал американский лидер Дональд Трамп.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что американская сторона записала телефонный разговор, но ей не известно все, о чем разговаривали лидеры двух стран.

Псаки добавила, что ранее в США вышел фильм о том, как Россия проводит кампании по дезинформации, касающиеся агрессии на востоке Украины.

Она сказала, что США беспокоит обострение эскалации конфликта на Донбассе.

“Мы наблюдаем, нас это беспокоит и мы продолжим общаться здесь, а также с нашими партнерами в Европе”, – сказала Псаки.

Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?

В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.

Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.

Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.