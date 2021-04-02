Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что американская сторона записала телефонный разговор, но ей не известно все, о чем разговаривали лидеры двух стран.
Псаки добавила, что ранее в США вышел фильм о том, как Россия проводит кампании по дезинформации, касающиеся агрессии на востоке Украины.
Она сказала, что США беспокоит обострение эскалации конфликта на Донбассе.
“Мы наблюдаем, нас это беспокоит и мы продолжим общаться здесь, а также с нашими партнерами в Европе”, – сказала Псаки.
Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?
В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.
Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.
Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.
- 1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
- Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.