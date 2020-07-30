Жену белорусского оппозиционера и экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Веронику вызвали на допрос в министерство внутренних дел Беларуси.

Об этом она сообщила журналистам портала TUT.BY.

Вероника Цепкало сообщила, что повестку вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину.

“Также хочу заявить, что сегодня утром мою сестру, сотрудницу “Белгазпромбанка”, неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли – я не знаю. Может быть, это МВД – для дачи показаний, может быть, КГБ”, – рассказала Цепкало.

Она заявила, что это политическое давление на кампанию объединенного штаба.

Портал сообщает, что Цепкало вызвали на допрос в рамках проверки, которую проводят в отношении ее мужа по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи. Он утверждал, что Цепкало не заплатил ему за услуги по проектированию и строительству дома. Цепкало опроверг обвинения бизнесмена.