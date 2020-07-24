Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственное управление Комитета государственной безопасности Беларуси ведет расследование уголовного производства касательно “Белгазпромбанка”, главой правления которого с 2000 по май 2020 года являлся Виктор Бабарико, конкурент действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

20 июня правоохранители выдвинули Бабарико обвинения в даче взятки, уклонении от уплаты сумм налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 431, ч.2 ст.243, ч.2 ст.235 УК Беларуси). Месяц спустя следствие собрало новые доказательства и изменило и дополнила ранее предъявленное Бабарико обвинение.

Его обвиняют в получении незаконным путем более 28 млн белорусских рублей и распределении их в качестве взятки другим лицам.

“Действия Бабарико В. Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО “Белгазпромбанк”, совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы. Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений”, — заявили в ведомстве.

Белорусские правоохранители также направили запросы коллегам из Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов и Кипр для получении дополнительной информации по делу.

Как сообщает белорусское здание TUT.by, правоохранители задержали Бабарико 18 июля текущего года, заявив, что он “являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов”. Кроме Бабарико по делу “Белгазпромбанка” были задержаны около 20 человек, включая его сына Эдуарда.

Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС призывал правоохранителей призывал к справедливому расследованию дела и освобождению Бабарико.