В Беларуси во время протестных акций против режима непризнанного президента Александра Лукашенко в воскресенье, 9 ноября, задержали 1052 человека.

Об этом сообщает независимый правозащитный центр “Вясна”, который белорусские власти лишили аккредитации.

На данный момент задержаны 1052 человека, но списки продолжают дополняться.

Большинство задержанных было в Минске. Также людей забирали в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах и Пинске.

Такое число задержаний в Беларуси стало рекордным с начала протестов.

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано резко осудил применение насилия к протестующим и заверил белорусов в поддержке ЕС.

“ЕС продолжит поддерживать законные призывы белорусского народа к демократическим переменам”, – написал он в Twitter.