Об этом сообщает независимый правозащитный центр “Вясна”, который белорусские власти лишили аккредитации.
На данный момент задержаны 1052 человека, но списки продолжают дополняться.
Большинство задержанных было в Минске. Также людей забирали в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах и Пинске.
Такое число задержаний в Беларуси стало рекордным с начала протестов.
Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано резко осудил применение насилия к протестующим и заверил белорусов в поддержке ЕС.
“ЕС продолжит поддерживать законные призывы белорусского народа к демократическим переменам”, – написал он в Twitter.
- Накануне в столице Беларуси, в Минске, прошел “Марш народовластия” против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.