Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Результаты таковы: Лукашенко – 81%, Светлана Тихановська – 8%.

По данным ЦИК Беларуси, в пяти регионах у Лукашенко 82% голосов на участках в больницах. В армии за него проголосовали 93,7%.

“Радио Свобода” передает, что на 18 заграничных участках экзит-полы показали чуть больше 10% за Лукашенко и 71% за Тихановскую. Кто делал экзит-полы и о каких странах речь, не уточняется.

Независимые экзит-полы, которые проводились на выборах президента Беларуси, показывают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Так, “Белорусский партизан” 6 августа опубликовал результаты опроса 15450 избирателей на выходе с участков в ходе досрочного голосования. 64,9% из них заявили, что проголосовали за Тихановскую.

За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 16,1% опрошенных. Еще 14,4% избирателей заявили, что проголосовали против всех.

Вместе с тем, Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее – по ее словам, об этом свидетельствуют данные 3 участков, где “не было фальсификаций”.