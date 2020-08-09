Об этом сообщает “Радио Свобода”.
Результаты таковы: Лукашенко – 81%, Светлана Тихановська – 8%.
По данным ЦИК Беларуси, в пяти регионах у Лукашенко 82% голосов на участках в больницах. В армии за него проголосовали 93,7%.
“Радио Свобода” передает, что на 18 заграничных участках экзит-полы показали чуть больше 10% за Лукашенко и 71% за Тихановскую. Кто делал экзит-полы и о каких странах речь, не уточняется.
Независимые экзит-полы, которые проводились на выборах президента Беларуси, показывают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Так, “Белорусский партизан” 6 августа опубликовал результаты опроса 15450 избирателей на выходе с участков в ходе досрочного голосования. 64,9% из них заявили, что проголосовали за Тихановскую.
За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 16,1% опрошенных. Еще 14,4% избирателей заявили, что проголосовали против всех.
Вместе с тем, Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее – по ее словам, об этом свидетельствуют данные 3 участков, где “не было фальсификаций”.
- В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.