Об это сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

“Сегодня у нас начнется новый этап – массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке”, – заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Он также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Население Беларуси составляет 9,5 млн человек, таким образом вакцинируют до 58% население страны.