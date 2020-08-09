В Беларуси опубликовали результаты государственного экзит-пола на президентских выборах. По их данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.

Об этом сообщает белорусское издание “Белта”.

Результаты экзит-пола следующие: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным опросов, проголосовали 9,2% избирателей.

Национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) проводила Молодежная лаборатория социологических исследований РСОО “БКМО” по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании “Мир” в Беларуси.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали избирателям пройти анонимный опрос. Ставили вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. На вопросы 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего опросили 12 340 человек. Выборка, как пишет издание, многоступенчатая и комбинированная.

Диаметрально противоположные данные получены в результате экзит-пола возле посольства в Москве, передает Еврорадио. Опрошено 3788 человек: за Тихановскую – 2972 ​​(78,5%), за Лукашенко – 229 (6%).

Напомним, сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Явка на 18:00 – более 79%. Центр Минска заблокирован силовиками, в городе глушат связь и интернет. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, люди не смогли проголосовать из-за огромных очередей возле участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.