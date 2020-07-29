Об этом сообщает белорусское агентство “Белта”.

Правоохранители задержали 32 человека. Отмечается, что это произошло в ночь на 29 июля.

Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

По данным агентства, правоохранительными органами республики была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.