Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина изданию TUT.BY.

“Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу. Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для опроса, какие к ней могут быть вопросы, даже нет идей. Но в любом случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты — это нонсенс, у нас три дня до голосования”, – сообщила Красулина.

Позже стало известно, что в 12:45 Марию отпустили. Она сообщила, что таким образом власти проводили разъяснительную беседу.