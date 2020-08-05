Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ей угрожали неизвестные, позвонив с украинского номера.

Об этом она рассказала в интервью российскому изданию “Настоящее время”.

“Это был звонок из украинского номера: “Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь. Иначе у меня есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом”, – рассказала Тихановская.

По ее словам, она сначала запаниковала, но собравшись с мыслями решила продолжать свое участие в президентской гонке, поскольку “объективных причин ее сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет”, и если “принять меры безопасности, то этого можно будет избежать”.

Ранее сообщалось, что государственный телеканал “Беларусь 1” предоставил Тихановской эфир.