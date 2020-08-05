Об этом она рассказала в интервью российскому изданию “Настоящее время”.
“Это был звонок из украинского номера: “Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь. Иначе у меня есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом”, – рассказала Тихановская.
По ее словам, она сначала запаниковала, но собравшись с мыслями решила продолжать свое участие в президентской гонке, поскольку “объективных причин ее сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет”, и если “принять меры безопасности, то этого можно будет избежать”.
Ранее сообщалось, что государственный телеканал “Беларусь 1” предоставил Тихановской эфир.
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- Штабы трех оппозиционных белорусских политиков: Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились. Виктора Бабарико называли главным соперником Лукашенко в борьбе за президентский пост. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов. В июне Бабарико обвинили в финансовых преступлениях и арестовали, ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.
- Вечером 14 июля в разных городах Беларуси люди вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатами на пост президента альтернативных выдвиженцев Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
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