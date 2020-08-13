В Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова из Новополоцка, который поддержал протесты и подал рапорт об увольнении из правоохранительных органов. Позже суд его оправдал.

Об этом сообщает Наша Нива.

Ранее он опубликовал в Instagram фотографию удостоверения и погон и написал : “17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом”.

Жена Егора Марина подтвердила арест мужа:

“Ему позвонили с работы. Сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды. Оперативно закрыть вопрос. Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17.55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19.55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает”, – рассказала она.

Позже стало известно, что суд оправда Емельянова и его отпустили. Об этом жена бывшего милиционера сообщила русской службе BBC.

“Всё — пережили, выдохнули, ждём — я и дети”, – сообщила Марина.