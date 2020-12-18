Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла уголовное производство, чтобы изучить детали в отношении золотой иконы, которую президент Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом сообщает ежедневная газета БиГ “Dnevni avaz”.

Дело было открыто после обращения МИД страны.

“Прокуратура БиГ получила информацию от министра Министерства иностранных дел БиГ Бисеры Туркович, отметив, что Министерство получило ноту от Посольства Украины. Дипломатическая нота не поступала в прокуратуру БиГ. Открыто дело, будут проводиться проверки”, — рассказали в прокуратуре.

Также, по информации издания, МИД отправил письмо в Государственное агентство расследований и защиты (SIPA) для расследования фактов, указанных в ноте украинского диппредставительства.