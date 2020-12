Об этом сообщает Channel 4.

Таким образом создатели ролика хотят показать, насколько стало легко подделать информацию, и что иногда не стоит доверять даже собственным глазам.

Обычно королева обращается к подданным на BBC и ITV, но в этом году Channel 4 покажет свою версию “поздравления”.

Так, в фейковом обращении “королева” говорит, каким непростым был год, и что самое ценное, что есть у каждого из нас, – это семья. Она с сожалением упомянет отъезд принца Гарри и Меган Маркл и скандал вокруг принца Эндрю. Кроме того, в конце “королева” станцует на столе, тем самым в очередной раз подтвердив фейковость видео.

С помощью технологии Deepfake обычно создают убедительный, но полностью вымышленный видеоконтент и часто используют это для распространения дезинформации.

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI

— Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020