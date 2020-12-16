Певец Робби Уильямс представил клип Can't Stop Christmas, в котором предстал в образе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ролик опубликован на YouTube-канале Уильямса.

По сюжету, певец в рождественский вечер смотрит по телевизору выступление правительства, а потом созванивается с ними в Zoom. В клипе также появляется актриса в образе бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй.

Трек вошел в расширенное переиздание рождественского альбома The Christmas Present (2019). Одним из соавторов выступил британский писатель и журналист Крис Хит, автор двух биографических книг о Робби Уильямсе.

Режиссером клипа выступил Дэн Мэсси, который ранее работал с Тейлор Свифт и Эдом Шираном.