Ролик опубликован на YouTube-канале Уильямса.
По сюжету, певец в рождественский вечер смотрит по телевизору выступление правительства, а потом созванивается с ними в Zoom. В клипе также появляется актриса в образе бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй.
Трек вошел в расширенное переиздание рождественского альбома The Christmas Present (2019). Одним из соавторов выступил британский писатель и журналист Крис Хит, автор двух биографических книг о Робби Уильямсе.
Режиссером клипа выступил Дэн Мэсси, который ранее работал с Тейлор Свифт и Эдом Шираном.
- Ранее сообщалось, что известная американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт выпустила второй за год альбом под названием “Evermore”.