В Британии успешно испытали первый в мире "парамедицинский реактивный костюм", который поможет быстро добираться до нуждающихся в помощи пациентов.

Об этом сообщает CNN.

Испытания проводились в Национальном парке Lake District (Озерный край) на северо-западе страны. Костюм тестировал Ричард Браунинг, который является его создателем и основателем компании-разработчика.

Отмечается, что при использовании реактивного костюма мощностью 1050 лошадиных сил 25-минутный путь был сокращен до всего 90 секунд.

“Мы думаем, что эта технология может позволить нашей команде добраться до некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих случаях это облегчило бы страдания пациента. В некоторых случаях это спасло бы их жизни”, – отметил операционный директор службы скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) Энди Моусон.