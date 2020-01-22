Об этом сообщает онлайн-журнал FlightGlobal.

Израильская компания провела демонстрацию работы разработанного ею метода ликвидации пожаров при помощи авиации Hydrop. При этом методе вместо воды используются специальные биоразлагаемые гранулы. Они могут быть заполнены водой, пеной или антипиреном (добавка органического происхождения для увеличения огнезащиты). Машина, производящая их, при необходимости может изготавливать до 10 тонн таких гранул в час.

Такой метод, в отличие от традиционного способа пожаротушения, при котором с самолета, расположенного на высоте в 20-30 метров, сбрасывается вода, может использоваться на высоте в несколько раз выше — порядка 150 метров. Достичь такого результата помогает специальная оболочка — благодаря ей вода не испаряется до того, как достигнет земли.

Помимо этого, компания утверждает, что ее система Hydrop позволяет экипажам безопасно работать ночью. Нередко власти из соображений безопасности запрещают пожарным сбрасывать капли воды с самолетов в темное время суток из-за того, что летчики могут не заметить какой-либо высокий объект и столкнуться с ним. Повышение расстояние от самолета до земли до 150 метров устраняет эту проблему.

Отмечается, что испытание прошло успешно. Во время демонстрации компания Elbit совместно с израильскими пожарными использовали два самолета Air-Tractor AT-802F, с помощью которых около 1,6 т. биоразлагаемых жидких гранул весом по 140 граммов каждая были выпущены на горящее поле.

По словам представителей компании, система совместима с большинством небольших пожарных самолетов, которые могут транспортировать порядка 3 тонн груза.