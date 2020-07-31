В Великобритании как минимум на две недели отложили новый этап смягчения карантинных ограничений из-за роста количества новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Соответствующее объявление сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Новый этап ослабления карантина должен был стартовать завтра, 1 августа. Джонсон сообщил, что откладывает данный шаг.

“В субботу, 1 августа, мы надеялись вновь открыть ряд объектов с повышенным риском, которые оставались закрытыми… Мы откладываем эти изменения как минимум на две недели. Я знаю, что шаги, которые мы предпринимаем, будут настоящим ударом для многих людей… Я очень, очень сожалею об этом, но мы просто не можем рисковать”, – подчеркнул Джонсон, которого цитирует агентство Reuters.

В стране с субботы планировалось открыть казино, боулинг и катки. Но теперь власти не сделают этого как минимум до 15 августа.

Также пока не будут разрешены выступления в закрытых помещениях, присутствие большого количества людей на спортивных мероприятиях и в конференц-центрах, а также свадьбы до 30 человек.

Кроме того, с 8 августа в стране введут обязательный масочный режим во всех закрытых общественных пространствах (например, в кинотеатрах, местах богослужений, музеях и художественных галереях).

Защитные маски до сих пор были обязательны в общественном транспорте, а также в магазинах, банках и аэропортах.

Согласно данным Министерства охраны здоровья Великобритании, за последние сутки в стране зафиксировано 880 новых случаев заражения коронавирусом и 120 летальных случаев.

Согласно данным ресурса Worldometer, с начала эпидемии в стране заболели более 303 тысяч человек (в том числе и сам Борис Джонсон), свыше 46 тысяч умерли.