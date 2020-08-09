Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
“9 августа в 3:26 из службы 102 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте в такси. 35-летний водитель заявил, что подвозил клиента до проспекта Науки. Когда пришло время оплатить услугу, неизвестный отказался от расчета и сделал в сторону водителя несколько выстрелов”, – говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз. Вещественные доказательства изъяты.
Фото: Нацполиция
По данному факту следователем открыто уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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