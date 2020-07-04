В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы.

“Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов”, – сообщили в полиции.

В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницы.

Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.

С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые будут направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.