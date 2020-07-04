Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы.
“Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов”, – сообщили в полиции.
В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницы.
Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.
С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые будут направлены на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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