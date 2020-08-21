Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.
В частности, движение ограничат на таких улицах:
• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
• Михайловская площадь;
• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
• улица А. Тарасовой;
• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
• Софийская площадь;
• Рыльский переулок;
• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
• улица Десятинная.
На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.
Кроме того, 24 августа в движение общественного транспорта внесены изменения (они будут действовать до окончания праздничных мероприятий).
Так, изменения были внесены в автобусные маршруты. Они будут передвигаться следующим образом:
№ 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к стадиону Динамо им. Лобановского;
№ 62 – от Ботанического сада до стадиона “Динамо” им. Лобановского;
№ 114 – на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала “Центральный” до бульвара Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 118 – от ст. метро “Черниговская” до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – проспект Победы, далее по действующему маршруту; в обратном направлении от ст. м “Политехнический институт” до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.
Кроме того, внесены изменения в движение некоторых троллейбусов:
№№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
№ 6 – от Минского массива до ст. м “Лукьяновская”;
№№ 16, 18 – соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Маршрутные такси будут ездить:
№ 189 – от ул. Ирпенская – проспект Академика Палладина – проспект Победы – б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 231 – от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 429 – от ул. Тулузы до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 433 – от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№ 575 – от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).
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