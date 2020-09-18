В Чабаны Киевской области, где накануне произошел разрыв газовой трубы, возобновили работу газопровода.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

“15 сентября около 00 час. 20 мин. вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа. По состоянию на 7 ч. 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа”, – говорится в сообщении.

При этом, работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.