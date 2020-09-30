Об этом сообщает издание České noviny.
Предыдущий режим ЧП действовал с 12 по 17 мая.
Теперь в стране снова ограничено собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений на период первых двух недель.
Также запрещено посещать спортивные мероприятия, а среднеобразовательные школы закроют в регионах с высоким риском заражения.
Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что режим ЧП нужен, чтобы ограничить распространение коронавируса и уменьшить репродуктивное число до уровня 1.
Примула отметил, что чрезвычайное положение позволит правительству ограничивать собрания людей и привлекать к практике медиков пенсионного возраста, если это необходимо.
- Ранее сообщалось, что правительство Словакии снова вводит чрезвычайное положение в стране из-за пандемии COVID -19.