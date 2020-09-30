Правительство Чехии одобрило повторный ввод режима чрезвычайного положения в стране на 30 дней с 5 октября.

Об этом сообщает издание České noviny.

Предыдущий режим ЧП действовал с 12 по 17 мая.

Теперь в стране снова ограничено собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений на период первых двух недель.

Также запрещено посещать спортивные мероприятия, а среднеобразовательные школы закроют в регионах с высоким риском заражения.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что режим ЧП нужен, чтобы ограничить распространение коронавируса и уменьшить репродуктивное число до уровня 1.

Примула отметил, что чрезвычайное положение позволит правительству ограничивать собрания людей и привлекать к практике медиков пенсионного возраста, если это необходимо.