В Чехии с понедельника, 1 марта, усилят карантин и ограничат свободу передвижения людей по стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом, в частности, сообщают агентство Reuters и чешское издание Novinky.

Соответствующее решение было принято на чрезвычайном заседании чешского правительства. Власти решили продолжить чрезвычайное положение в стране еще на 30 дней (начиная с 28 февраля).

С 1 марта устанавливают новые, более жесткие правила жизни граждан, которые продлятся минимум три недели (то есть до 21 марта).

В этот период гражданам разрешат покидать районы, где они проживают, только в исключительных случаях (поездки на работу, к врачу, органы власти и к родственникам, которые нуждаются в помощи). Для этого нужно будет показать соответствующие доказательства (например, справку с места работы).

Покупки можно будет осуществлять в пределах своего района проживания.

Встречи родственников, отдельно проживающих на территории одного административного района, ограничат (за исключением визитов для помощи больным или инвалидам).

Выгул собак в вечернее время будет возможен только в радиусе 500 метров от дома.

С 1 марта нужно будет обязательно носить защитные маски на улице независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию с другими людьми. Исключением будут только ситуации, когда человек находится в одиночестве.

Маски будут обязательны и на рабочем месте (за исключением случаев, когда человек находится в кабинете наедине).

Кроме того, маски необходимо будет надевать в магазинах, учреждениях и в транспорте.

В стране закрыты магазины, что не продают товары первой необходимости. В частности, закрываются некоторые магазины, которые до сих пор имели право работать (например, канцелярские магазины или те, что продают детскую обувь и одежду).

С понедельника школы, детсады не будут работать (ученики начальных классов перейдут на онлайн-обучение).

В Чехии в последнее время наблюдается вспышка COVID-19, в том числе из-за распространения британского штамма коронавируса.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш предупредил, что ситуация в больницах, в частности в отделениях реанимации, приблизится к катастрофической, если число заражений не начнет уменьшаться. Бабиш подчеркнул, что хочет избежать сцен, увиденных в итальянском Бергамо – городе, который был эпицентром вспышки COVID-19 в Европе в начале пандемии прошлого года.

“Я понимаю, что это большой груз для всех, мы не рады этому. Но если мы не сделаем ничего, весь мир увидит Бергамо в Чехии”, – подчеркнул Бабиш.

В министерстве охраны здоровья страны заявили, что суточное количество заражений коронавирусом может вырасти до 18 000 в ближайшие одну-две недели без усиления карантинных мер.

За прошедшие сутки было подтверждено более 14,6 тыс. случаев заражения.

Всего в стране зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже более 1 млн человек, умерли от осложнений – более 20 тысяч.