В Черкасской области усилили карантин: что запрещено

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.

“Мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в “красной” зоне … нам уже придется идти на другие условия “, – отметил он.

Под временным запретом находятся массовые развлекательные и другие мероприятия. Также в регионе работа ресторанов, кафе, баров, ночных заведений ограничена до 23:00.

В общественных учреждениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Скичко попросил мэров городов Черкасской области увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты.

Он отметил, что в Черкассах и области расширят количество койко-мест для больных коронавирусом.

“До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более жесткие меры”, – подчеркнул Скичко.