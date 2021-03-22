Covid-19 Украина

обновлено 22.03.2021 в 15:01

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В Черкасской области усилили карантин: что запрещено

В Черкасской области с 22 марта усиливают карантин, чтобы не попасть в "красную" зону.

Понедельник, 22 марта 2021, 16:28

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.

“Мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в “красной” зоне … нам уже придется идти на другие условия “, – отметил он.

Под временным запретом находятся массовые развлекательные и другие мероприятия. Также в регионе работа ресторанов, кафе, баров, ночных заведений ограничена до 23:00.

В общественных учреждениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Скичко попросил мэров городов Черкасской области увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты.

Он отметил, что в Черкассах и области расширят количество койко-мест для больных коронавирусом.

“До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более жесткие меры”, – подчеркнул Скичко.

Теги: карантин, Коронавирус, Черкаська ОДА

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