Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).
Отмечается, что в последний раз на таком уровне международные резервы находились осенью 2012 года.
В Нацбанке пояснили, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.
В частности, от МВФ Украина получила 2076,4 млн долл. США, от ЕС – 500 млн евро. Кроме этого, 353,3 млн. евро привлекли от продажи валютных облигаций на внутреннем рынке.
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1192,3 млн долл. США (в эквиваленте).
Также в июне Национальный банк выкупил 1155,0 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты не проводились.
В пресс-службе добавили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
- Международные резервы Украины в течение апреля 2020 года выросли на 3,1 % (800 миллионов долларов) и по состоянию на 1 мая составляли 25,69 миллиарда долларов.