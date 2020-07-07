Международные резервы Украины в июне 2020 увеличились более чем на 3 млрд долл. - до 28,516 млрд долл. США (в эквиваленте).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Отмечается, что в последний раз на таком уровне международные резервы находились осенью 2012 года.

В Нацбанке пояснили, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

В частности, от МВФ Украина получила 2076,4 млн долл. США, от ЕС – 500 млн евро. Кроме этого, 353,3 млн. евро привлекли от продажи валютных облигаций на внутреннем рынке.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1192,3 млн долл. США (в эквиваленте).

Также в июне Национальный банк выкупил 1155,0 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты не проводились.

В пресс-службе добавили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.