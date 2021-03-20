Covid-19 Украина

обновлено 20.03.2021 в 15:01

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В «красной» зоне оказалась еще одна область

В субботу, 20 марта, в список областей "красной" зоны попала Одесская область.

Суббота, 20 марта 2021, 14:36

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Кроме того, в красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и город Киев.

В то же время местные власти Одесской области пока не планирует вводить жесткие карантинные ограничения в связи с попаданием региона в “красную” зону. По данным местного издания Думская, мэрия Одессы будет ждать три дня, а затем устанавливать ограничения.

“Для того, чтобы город и регион был в красной зоне, количество заболевших и уменьшение койко-мест  должно продержаться три дня. При этом, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в красную зону. Только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для красной зоны, поэтому мы пока не в красной зоне”, — отметила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева.

Добавим, что по состоянию на 20 марта в Одесской области зафиксировано тысячу тридцать семь новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей от осложнений. Новых случаев выздоровления за сутки нет.

В регионах с красным уровнем будут действовать ограничения для спортсменов, подобные январскому локдауну.

Запрещено:

  • работа спортзалов,
  • фитнес-центров,
  • принимать посетителей бассейнов,
  • проведения массовых мероприятий.

Разрешено:

  • посещение спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
  • проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля по состоянию здоровья участников.

В “оранжевой” зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Оранжевый уровень” эпидопасности не предусматривает дополнительных ограничений,  установленных в “желтой” зоне. Он сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе, органы местного самоуправления могут вводить дополнительные ограничения самостоятельно. Поэтому в “оранжевой зоне” действуют ограничения “желтой зоны”.

На территории региона, на которой установлен “оранжевый” уровень эпидемической опасности, разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта, видам спорта лиц с инвалидностью и спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей (кроме международных соревнований и матчей, доступны к проведению со зрителями по отдельному согласованию с Министерством здравоохранения) при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья участников.

Разрешено:

  • проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (на открытом воздухе) или наполненностью залов до 50% мест в каждом отдельном зале;
  • проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями,  заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя)
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров в присутствии максимум одного посетителя на 10 кв. м, в бассейнах – максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Остальные регионы автоматически перешли в “желтую” зону.

Теги: адаптивний карантин, адаптивний карантин, карантин, червона зона

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