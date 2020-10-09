В четырех городах Франции усилили карантин из-за вспышки COVID-19

Правительство Франции приняло решение усилить карантинные ограничения в четырех городах в связи со вспышкой COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Дополнительные карантинные ограничения ввели в таких городах, как Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен.

“В последние дни ситуация в нескольких мегаполисах ухудшилась. Каждый день все больше и больше людей заражаются”, – заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Начиная с субботы, 10 октября, там будут закрыты бары и рестораны.

Аналогичные ограничения были введены в Париже в начале этой недели.

Такие же ограничения введены в Марселе в прошлом месяце.

На сегодняшний день во Франции зафиксировали 18 129 новых случаев коронавируса.

Согласно решению правительства, такие особо ужесточенные карантинные ограничения объявляют в городах, где уровень инфицирования превышает 250 случаев заражения на 100 тысяч человек. Также, если не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.