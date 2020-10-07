Об этом сообщается на сайте правительства.

Таким образом до конца января правительство Италии сможет принимать решения, направленные на борьбу с эпидемией, не утверждая их в парламенте.

Кроме того, теперь в постановление о режиме ЧС добавлен пункт об обязательном ношении масок на всей территории страны, а не только в помещениях.

Также появилось требование сдавать тест на COVID-19 всем, кто прибывает в Италию из Великобритании, Нидерландов и Бельгии.

В Италии новый всплеск заболеваемости COVID-19 продолжается с конца августа.